Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Loit: Illegale Müllentsorgung an der Loiter Au

Loit (ots)

An der Kanu-Einsatzstelle an der Loiter Au in der Dorfstraße in Loit wurde illegal Müll entsorgt. Unbekannte haben dort mehrere Müllsäcke mit Kleidung in einem Gebüsch abgelegt. Es handelt sich hauptsächlich um Männer- und Kinderkleidung. Vermutlich wurden die Sachen in der Nacht zu Freitag (23.07.21) dort entsorgt - obwohl in unmittelbarer Nähe ein Altkleidercontainer steht.

Die Polizeistation Süderbrarup ermittelt und bittet um Hinweise zu dem Verursacher (Tel.: 04641-4809830 oder Mail: suederbrarup.pst@polizei.landsh.de).

