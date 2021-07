Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Autoreifen im Kolonnenweg zerstochen

Schleswig (ots)

In der Nacht vom 17.07.21 (Samstag) auf den 18.07.21 (Sonntag) ist es im Kolonnenweg in Schleswig zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW gekommen. An insgesamt 14 Fahrzeugen wurden die Reifen zerstochen. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass nur die Reifen auf der Beifahrerseite betroffen sind. Wer in diesem Zusammenhang Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schleswig (Tel.: 04621-84 0) in Verbindung zu setzen.

