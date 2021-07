Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Unfallflucht auf dem Parkplatz der Heliosklinik

Schleswig (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (18.07.21, 19:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (20.07.21, 08:15 Uhr) wurde auf dem Parkplatz der Heliosklinik in der St.-Jürgener-Straße in Schleswig ein parkender schwarzer Audi A3 angefahren. Der Wagen stand auf einem Stellplatz, der unmittelbar an die Ostseite des Krankenhauses angrenzt. Der Audi wurde erheblich am Heck beschädigt. Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber zum Verursacher werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Schleswig zu melden (Tel.: 04621 - 84 0).

