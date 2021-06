Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Opel fährt in Gebüsch

Radfahrerin und Treckerfahrer gesucht

Bedburg-Hau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden am Montag (14. Juni 2021) auf der Waldstraße sucht die Polizei Zeugen. Ein Autofahrer war dort gegen 15 Uhr mit seinem Opel Astra unterwegs wollte seine Fahrt an der Einmündung auf dem Rodenwalder Weg fortführen. Nach seinen Angaben sind ihm dort ein großer Trecker und eine Fahrradfahrerin aus seiner Sicht rechts versetzt daneben, also auf seiner Fahrspur, entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Autofahrer nach links ausgewichen und in ein Gebüsch am Straßenrand gefahren. An seinem Wagen entstand dabei Sachschaden. Die Radfahrerin sei noch zu ihm gekommen, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei. Danach habe sie die Unfallörtlichkeit verlassen. Der Opel-Fahrer beschreibt sie als ca. 50-60 Jahre alt, ca. 165-170cm groß. Sie trug lange Jeans sowie ein weißes T-Shirt und war mit einem weißen Damenrad unterwegs. Die Radfahrerin und der Treckerfahrer sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

