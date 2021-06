Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

45-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Rees (ots)

Am Donnerstagabend (17. Juni 2021) hat sich in Rees ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 45-Jährige aus Emmerich fuhr gegen kurz nach 19 Uhr mit seiner Kawasaki-Maschine auf der Wardstraße in Richtung Emmerich, als er aus unbekannter Ursache etwa 100 Meter hinter der Rheinbrücke in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er geriet mit seinem Motorrad zwischen ein Verkehrsschild und einen Weidezaun, durchbrach den Zaun und kam auf der Wiese zu Fall. Dabei zog sich der Emmericher schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. An dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden, auch der Zaun und das Schild wurden beschädigt. (cs)

