Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Garage

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. Juni 2021) sind unbekannte Täter in die Garage eines Hauses an der Straße Schlehhecke eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell