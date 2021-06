Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallflucht

Roter VW Up beschädigt

Issum (ots)

Am Dienstag (15. Juni 2021) zwischen 20:00 und 20:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten VW Up, der auf der Straße Amray in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden an der vorderen Stoßstange des Wagens. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne seinen Pflichten nachzukommen und Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell