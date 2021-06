Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Herrenloses Quad gefunden

Wem gehört das Fahrzeug?

Bild-Infos

Download

Issum (ots)

Am Samstagabend (13. Juni 2021) gegen 22 Uhr wurde am Strohweg in Issum ein herrenloses Quad ohne Kennzeichen aufgefunden. Es stand in einem Waldstück in der Nähe der Einmündung zur Weseler Straße. Ein Zeuge hatte vorher mehrere PKW am Fundort gesehen. Bei dem Quad mit camouflage-farbener Lackierung handelt es sich um ein Modell der Marke Lifan. Es hat rundherum diverse Schäden erlitten. Denkbar ist, dass das Quad gestohlen wurde. Die Polizei fragt daher: Wer kennt das Fahrzeug und kann Angaben zu seinem Eigentümer machen? Hinweise bitte unter 02831 1250 an das Verkehrskommissariat Geldern. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell