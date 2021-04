Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210408 - 0427 Frankfurt-Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung - 61-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagabend, den 10. April 2021, nahm die Polizei auf der Zeil einen 61-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, einen 47-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben.

Gegen etwa 20:20 Uhr befuhr eine Streife mit ihrem Polizeifahrzeug die Zeil, als sie unmittelbar vor der Konstablerwache von mehreren Passanten auf sich streitende Männer aufmerksam gemacht wurden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwischen den dortigen Bäumen mehrere unbeteiligte Passanten sowie die zwei gemeldeten Männer. Einer von ihnen, ein 61-Jähriger, hielt zu diesem Zeitpunkt ein Messer in der Hand und schrie lautstark um sich. Der Mann wandte sich im weiteren Verlauf an die einschreitende Polizeistreife.

Mit gezogener Dienstwaffe forderten die Beamten den Mann auf, das Messer fallen zu lassen und sich von diesem zu entfernen. Erst nach mehrfacher Aufforderung legte dieser das Messer auf den Boden, blieb jedoch noch in dessen Reichweite stehen. In einem günstigen Moment gelang es den Beamten unter Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes, den Mann zu Boden zu bringen und mit Unterstützung weiterer Kräfte festzunehmen. Bei dem zweiten Beteiligten, einem 47-jährigen Mann, konnte eine Verletzung an seinem Arm festgestellt werden. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Für den 61-Jährigen ging es nach seiner Festnahme zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeiwache. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,44 Promille.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Streitigkeiten und dem genauen Hergang der Tat dauern an.

