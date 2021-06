Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Schwarzer VW Golf beschädigt

Kleve (ots)

Einen frischen Unfallschaden an seinem schwarzen VW Golf musste ein Mann feststellen, nachdem er den Wagen am Dienstag (15. Juni 2021) von 7:00 bis 09:45 Uhr auf dem Parkplatz des Kinos an der Tichelstraße abgestellt hatte. Die hintere Stoßstange erlitt Kratzer. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

