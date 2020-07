Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gestohlene Fahrräder aus Dortmund bei Pkw-Kontrolle auf A44 entdeckt

Kassel (ots)

A 44, Schauenburg (Landkreis Kassel): Am späten Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr stellten Beamte der Autobahnpolizei Baunatal einen ausländischen PKW fest, der zwei Fahrräder mit mangelnder Sicherung auf dem Autodach transportierte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Räder in Dortmund durch Diebstahl abhandengekommen waren.

Mangelhafte und gefährliche Befestigung der Fahrräder fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf

Die Streife der Autobahnpolizei Baunatal war glücklicherweise auf der A44 in Richtung Kassel unterwegs, als ein Pkw Van gemeldet wurde, der zwei Fahrräder in gefährlicher Art und Weise auf dem Autodach transportiere. Die Räder drohten wohl vom Dach des Vans herunterzufallen. Aufgrund der Gefährdung für nachfolgende Verkehrsteilnehmer nahmen die Polizisten umgehend die Suche nach dem Van auf und konnten diesen an der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe feststellen, sodass dieser an geeigneter Stelle alsbald angehalten und kontrolliert werden konnte. Bei der routinemäßigen Überprüfung der Beamten stellte sich heraus, dass die hochwertigen Fahrräder nicht nur unzureichend als sogenannte Ladung gesichert waren, sondern auch beide in Dortmund unlängst als gestohlen gemeldet wurden. Dies ergab eine Überprüfung der Rahmennummern. Beide hatten einen Wert von mehreren hundert Euro, sodass sie noch vor Ort polizeilich sichergestellt wurden. Der 48-jährige Fahrer des Vans sowie sein 47-jähriger Beifahrer müssen sich nun wegen Fahrraddiebstahls verantworten. Beide Tatverdächtige stammen aus Bulgarien, sodass für Fahrer und Beifahrer eine sogenannte Sicherheitsleistung vor ihrer Entlassung festgelegt werden musste.

