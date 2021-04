Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Baggerschaufel entwendet

Stadtlohn (ots)

Am Osterwochenende habe Diebe in Stadtlohn eine Baggerschaufel gestohlen. Sie hatte auf dem Grundstück einer Firma an der Thyssenstraße gelegen. Die Schaufel ist circa 65 Zentimeter breit, grau lackiert und hat keine Zinken. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

