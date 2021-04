Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auto attackiert

Stadtlohn (ots)

Die Seitenscheibe eines parkenden Wagens hat ein Unbekannter am Dienstag in Stadtlohn mit zwei Bierflaschen eingeschlagen. Zu der Tat kam es zwischen 17.00 Uhr und 21.55 Uhr auf einem Einstellplatz an der Droste-Hülshoff-Straße. Der Täter benutzte dazu Flaschen der Marke Astra. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

