Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Grauer VW Golf beschädigt

Emmerich-Elten (ots)

Am Donnerstag (17. Juni 2021) zwischen 09:00 und 18:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz einer Bankfiliale am Eltener Markt einen grauen VW Golf. An dem Wagen entstand bei dem Unfall ein Schaden am Heck. Da der Verursacher jedoch flüchtete, ohne sich zu erkennen zu geben, sucht die Polizei Emmerich nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell