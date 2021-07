Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Sachbeschädigungen an Segelyachten und andere Straftaten aufgeklärt

Kappeln (ots)

Die Polizei in Kappeln hat eine Serie von Sachbeschädigungen, Diebstählen und Einbrüchen geklärt. Ermittelt wurden drei Kinder und Jugendliche im Alter von 12 - 15 Jahren. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung sind die Beamten auf die Spur der drei Tatverdächtigen gekommen. Im Rahmen ihrer Vernehmungen haben sie zahlreiche Taten zugegeben, die sie in den vergangenen 1 ½ Wochen begangen haben. Unter anderem - waren sie in Kappeln in mehreren Nächten auf verschiedenen Segelyachten und haben diese zum Teil erheblich beschädigt, - brachen sie in Kieholm in die Corona-Teststation und im Bereich Kronsgaard in zwei Häuser ein, - entwendeten sie mehrere Fahrräder und ein kleineres Motorboot. Die Jungs wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu den Taten dauern an.

