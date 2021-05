Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - EScooter war nicht versichert

Bocholt (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr auf der Uhlandstraße einen 15-Jährigen, der auf einem nicht versicherten EScooter unterwegs war. Er gab an, nicht gewusst zu haben, dass eine solche Versicherungspflicht bestehe. Bekanntlich schützt Unwissenheit vor Strafe nicht, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und ein Strafverfahren einleiteten.

