POL-BOR: Stadtlohn - Vorfahrt missachtet

Zwei Verletzte

Stadtlohn (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie rund 40.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer kurzen Unachtsamkeit im Straßenverkehr am Donnerstag in Stadtlohn. Eine 49-jährige Autofahrerin aus Stadtlohn befuhr gegen 15.10 Uhr die Josefstraße aus Richtung Grabenstraße kommend in Richtung Lessingstraße und achtete dabei an der Kreuzung Josefstraße / An der Welle nicht auf eine 27-jährige Vorfahrtberechtigte. Die ebenfalls aus Stadtlohn kommende Autofahrerin war auf der Straße An der Welle aus Richtung Pfeifenofen kommend in Richtung Vredener Straße unterwegs. Die 49-Jährige fuhr in die Seite des querenden Fahrzeugs. Sie habe den Wagen übersehen, gab die Unfallverursacherin an. Die 27-Jährige sowie ihr sechs Monate altes Kind verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen schleppte die nicht mehr fahrbereiten Wagen ab.

