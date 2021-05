Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Oberlichter eines Schulgebäudes beschädigt

Bocholt (ots)

Am Donnerstag beobachten Zeugen gegen 18.20 Uhr zwei schwarz gekleidete männliche Jugendliche, die offenbar mutwillig mit einem Fußball zwei Oberlichter des Schulgebäudes an der Knufstraße beschädigten. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

