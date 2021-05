Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Tretboote auf Schlossgräfte beschädigt

Ahaus (ots)

Die nötige App installiert oder Geld darauf geladen hatten die Jugendlichen wohl nicht, als sie sich am Donnerstag entschlossen, eine Paddeltour auf der Schlossgräfte in Ahaus zu unternehmen. Kurzerhand traten die Täter die Sicherung eines Bootes auf. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten hatten sich die Personen mit Fahrrädern in Richtung Innenstadt entfernt. Beobachtet haben das Geschehen gegen 13.00 Uhr Zeugen, die die Personen wie folgt beschrieben: 1. Person: weiblich, zwischen 11 und 15 Jahre alt, schwarze lange Haare sowie mit einem insgesamt südländischem Erscheinungsbild. Bekleidet war das Mädchen mit einem weiß-pinken Oberteil. 2. Person: männlich, ebenfalls zwischen 11 und 15 Jahre alt. Er hatte kurze schwarze Haare mit Mittelscheitel. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Hugo Boss". Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Sicherung des Bootes übernahm ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Ahaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

