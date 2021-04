Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mädchen in Zarrentin bedrängt - Verursacher festgestellt

Zarrentin (ots)

Nach einem Vorfall am Dienstag letzter Woche in Zarrentin, bei dem zwei jugendliche Mädchen von einem Autofahrer bedrängt worden waren (wir informierten), hat die Polizei jetzt den mutmaßlichen Verursacher feststellen können. Nach dem Hinweis von Zeugen, die das verdächtige Auto im Stadtbild erkannten und den Fahrer daraufhin angesprochen haben, hat die Polizei den 71-jährigen Fahrer eines blauen Fiat am Mittwochabend in Zarrentin antreffen und befragen können. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Mann um einen Schrottsammler aus Hamburg, der eigenen Angaben zufolge auf seinen Touren auch häufig in Zarrentin unterwegs ist. Warum bzw. aus welchem Grund es am Dienstag vergangener Woche zu diesem Vorfall kam, bei dem zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche von dem rasant heranfahrenden Autofahrer bedrängt wurden, konnte vor Ort noch nicht abschließend geklärt werden. Hierzu dauern die Überprüfungen noch an. Der 71-jährige türkische Staatsangehörige wurde hinsichtlich der möglichen Folgen solcher Handlungen in Form einer sogenannten Gefährderansprache vor Ort belehrt. Zudem ist wegen eines Verstoßes gegen die Corona- Landesverordnung eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen ihn aufgenommen worden.

