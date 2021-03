Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Wuppertal (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 08.03.2021 und dem 09.03.2021 kam es in mehreren Stadtteilen Wuppertals zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die überwiegend an Privathäusern angebrachten Parolen nehmen dem Anschein nach Bezug zum Weltfrauentag. Es wird das "patriarchische System" und die "Ungleichbehandlung der Frau" kritisiert. Neben den privaten Gebäuden ist auch die Fassade einer Kirche im Stadtteil Vohwinkel betroffen. Darüber hinaus beschädigten der oder die Täter eine Glasfensterfront eines Stadtteilbüros. Bislang sind der Polizei über 30 Beschädigungen bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tätern aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten. (weit)

