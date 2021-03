Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Raub in Lüttringhausen

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 08.03.2021, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Grünenplatzerstraße in Lüttringhausen zu einem Raub in Geschäftsräumen. Ein bislang unbekannter Täter drang in die Geschäftsräume eines Unternehmens ein und erzwang unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte das Geld herausgegeben hatte, flüchtete der Räuber im Beisein eines zweiten Unbekannten in Richtung Autobahnbrücke. Beide Personen werden als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, bei einer Körpergröße von etwa 1.75m. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

