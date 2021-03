Polizei Wuppertal

POL-W: SG Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Wuppertal (ots)

Gestern (07.03.2021), in den frühen Morgenstunden (04:00 Uhr), konnten zwei Tatverdächtige eines Einbruchs festgenommen werden. Eine Anwohnerin der Konrad-Adenauer-Straße in Solingen hörte verdächtige Geräusche aus dem Bereich einer Spielhalle. Herbeigeeilte Polizisten konnten zwei Verdächtige Personen in den Geschäftsräumen stellen. Beide hatten gewaltsam versucht an das Geld in den Spielautomaten zu gelangen. Die beiden Männer im Alter von 20 und 23 Jahren erwartet nun Strafanzeigen und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

