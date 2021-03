Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag, den 04.03.2021 nahmen Beamte der Polizei Wuppertal einen Ladendieb in einem Discountmarkt an der Straße Westring in Wuppertal-Vohwinkel fest. Der 36-jährige Mann konnte dabei beobachtet werden, wie er Waren im Wert von mehreren hundert Euro in seinen Einkaufswagen lud und anschließend versuchte, ohne diese zu bezahlen das Geschäft zu verlassen. Einem Mitarbeiter des Geschäfts fiel das Tatgeschehen auf und sprach den Verdächtigen vor dem Markt an. Trotz kurzer fußläufiger Flucht konnte der Mann festgehalten und der Polizei übergeben werden. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 36-Jährige im Verdacht steht, in jüngster Vergangenheit durch ähnliche Delikte mehrfach aufgefallen zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal ordnete das Amtsgericht die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Die Ermittlungen der Polizei zu möglichen weiteren Taten dauern an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell