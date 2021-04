Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt wegen versuchten Fahrraddiebstahls

Boizenburg (ots)

Nach einem versuchten Fahrraddiebstahl am Mittwochabend in Boizenburg ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 42-jährigen Mann. Der Tatverdächtige soll laut einer Zeugenaussage versucht haben, gegen 21.30 Uhr am Boizenburger Bahnhof ein Fahrrad zu stehlen. Unter anderem soll der Verdächtige versucht haben, Sicherheitsschlösser an mehreren abgestellten Fahrrädern gewaltsam zu öffnen. Die hinzugerufene Polizei stellte den aus der Türkei stammenden Mann anschließend in Tatortnähe fest. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

