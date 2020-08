Polizei Aachen

POL-AC: Exhibitionist zeigt sich auf dem Parkplatz

Eschweiler (ots)

Gestern Morgen (13.08.2020) gegen 7.20 Uhr befuhr die 34-jährige Geschädigte mit ihrem Auto den Parkplatz Stolberger Straße. Dort zeigte sich ihr ein Mann, ca. 1,85 m groß, dunkler Teint, bekleidet mit einer kurzen grauen Hose, einem bunten T-Shirt und schwarzen Schuhen, in unsittlicher Weise. Als sie ausstieg, manipulierte er an seinem Geschlechtsteil und verließ nach kurzer Ansprache der Geschädigten den Parkplatz in Richtung der nahegelegenen Tankstelle. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden. (fp)

