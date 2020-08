Polizei Aachen

POL-AC: 18- Jähriger probiert Schreckschusswaffe aus

Baesweiler (ots)

Gestern Nachmittag (12.08.2020) gegen 17.40 Uhr schoss nach Zeugenangaben ein Mann im Bereich der Stegerhüttestraße mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Polizisten trafen in Tatortnähe auf den 18-jährigen Mann. Die Schreckschusswaffe befand sich in seinem Hosenbund. Er gab an, dass er die Waffe im Internet bestellt hatte und diese ausprobieren wollte. Er würde diese zur Selbstverteidigung benötigen. Des Weiteren teilte er mit, dass sich in seiner Wohnung noch weitere Waffen und ein paar Kanabispflanzen befinden würden. In Absprache mit dem zuständigen Richter durchsuchten die Beamten die Wohnung des 18-jährigen Tatverdächtigen und stellten mehrere Schreckschusswaffen, ein Einhandmesser, Munition und Drogen sicher. Den Tatverdächtigen erwarten Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz. (fp)

