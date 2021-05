Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlägt an

Gronau (ots)

Angehalten haben Zollbeamte einen 47-Jährigen in Gronau. Der Autofahrer war am Donnerstagabend über die Bundesstraße 54 aus den Niederlanden in die Bundesrepublik eingereist. Polizeibeamte der Wache Gronau unterstützten den Zoll. Hinweise auf Drogenkonsum des Mannes bestätigte ein Drogentest, der auf Kokain anschlug.

Gegen 19.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 44-jährigen Autofahrer auf der Enscheder Straße. Hier schlug der Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC an.

In beiden Fällen entnahmen Ärzte Blutproben, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell