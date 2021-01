Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Führerschein angeblich zu Hause liegengelassen

Görlitz, BAB 4Görlitz, BAB 4 (ots)

Er habe seinen Führerschein zu Hause liegenlassen, erklärte gestern ein polnischer Kraftfahrer gegenüber Bundespolizisten. Der 36-Jährige war am Dienstagabend mit seinem Pkw auf der Autobahn in Richtung Polen angetroffen und anschließend auf dem Rastplatz An der Neiße kontrolliert worden. Viel zu oft müssen sich die Beamten die Version anhören, wonach der Schein angeblich irgendwo vergessen wurde. Deshalb ließen sie die Daten des Mannes auch gestern von polnischen Behörden überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass das Dokument des Fiat-Fahrers im Herbst 2019 eingezogen wurde. Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sind nun die Folge der gestrigen Autofahrt, die später ein Ersatzfahrer fortsetzte.

