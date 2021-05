Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Bocholt (ots)

Am Donnerstag beschädigte ein 21 Jahre alter Bocholter auf der Werderstraße gegen 12.50 Uhr einen geparkten Pkw und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden an dem anderen Pkw (ca. 2.500 Euro) zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin hatte dies beobachtet und das Kennzeichen notiert. So konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell