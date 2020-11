Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lkw-Brand an der Süchtelner Straße

Mönchengladbach

Am Dienstag, 17. November, hat gegen 21.30 Uhr ein an der Süchtelner Straße in Eicken geparkter Lkw gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist. Brandstiftung kann sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen.

Zwei bis drei Stunden vor dem Feuer hatte ein Zeuge eine oder mehrere Personen an dem Fahrzeug gesehen. Kurz vor dem Brand wurde erneut eine Person beobachtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

