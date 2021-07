Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Goldelund: Lkw-Fahrer nach Unfall gesucht

Goldelund (ots)

Am Donnerstag (22.07.21) kam es gegen 15:15 Uhr in der Riesbrieker Straße in Goldelund zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr auf der K 74 als ihr in einer Kurve ein Lkw entgegenkam. Die Frau musste auf der schmalen Straße nach rechts ausweichen und geriet mit dem Reifen auf die Bankette. Dabei beschädigte sie den Vorderreifen. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter Richtung Riesbriek und hat den Unfall möglicherweise gar nicht mitbekommen. Der Fahrer sowie eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bredstedt zu melden (Tel.: 04671-4044900 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de)

