POL-FL: Niebüll: Mountainbike gestohlen

In der Nacht von Samstag (24.07.21) auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter in Niebüll ein blaugrünes Mountainbike. Das Fahrrad der Marke "Cube" stand abgeschlossen auf einem Grundstück an der Straße "Alte Schulstraße" und wurde in der Zeit von 23:25 Uhr und 09:10 Uhr gestohlen. Der oder die Täter brachen dabei mit einem Werkzeug das angebrachte Schloss auf.

Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Niebüll zu melden (Tel.: 04661/40110).

