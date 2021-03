Polizei Dortmund

POL-DO: Doppelte Unfallflucht in Lünen-Brambauer - Fahrer offenbar betrunken

Gleich mehrere Verkehrsunfälle einschließlich derer Fluchten hat der Fahrer eines Kleintransporters am späten Samstagabend (20. März) in Lünen-Brambauer verursacht. Der Mann war offenbar betrunken.

Das Geschehen fand folgendermaßen statt: 23.35 Uhr: Eine Autofahrerin aus Haltern am See fuhr auf der Königsheide in Richtung Westen. An der Kreuzung zur Friedhofstraße musste sie auf Grund einer roten Ampel anhalten. Von hinten näherte sich derweil ein Kleintransporter. Was der Fahrer hinter dem Lenkrad gerade dachte: völlig unklar. Eines hat er jedoch mit Sicherheit vergessen: bremsen. Der Transporter krachte auf das Heck des Autos.

Normalerweise steigt man in solchen Fällen aus dem Auto, erkundigt sich nach den anderen Unfallbeteiligten und ruft anschließend die Polizei. Der Fahrer des Kleintransporters hatte jedoch andere Pläne. Er startete den Motor, wendete und fuhr auf der Königsheide zurück in Richtung Osten. Bis zur nächsten Einmündung. Er bog nach rechts in die Rudolfstraße. Fahrphysik und Geschwindigkeit sorgten hier für den nächsten Unfall. Der Wagen prallte gegen einen Stromkasten.

Von Zeugen beobachtet, setzte er den Wagen erneut zurück, beschädigte beim Rangieren noch eine Laterne und fuhr sich schließlich fest. Schlussendlich stieg der Mann aus. Allerdings nur, um wegzulaufen.

Die Polizisten fahndeten in den umliegenden Straßen nach dem Mann. Mit Hilfe guter Zeugenbeschreibungen konnten sie den flüchtigen Fahrer wenig später stellen.

Der Mann war offenbar betrunken. Sie fuhren mit dem 32-jährigen Lüner zur nächsten Wache und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Trunkenheit im Verkehr.

Übrigens: Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

