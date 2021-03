Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall im Dortmunder Osten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0305

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (16.3.) im Bereich Hannöversche Straße/Unterste-Wilms-Straße sucht die Polizei weitere Zeugen. Bei dem Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw war der Autofahrer leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 45-jährige Dortmunderin gegen 20.40 Uhr mit einem Linienbus (ohne Fahrgäste) auf der Hannöverschen Straße in Richtung Osten unterwegs. Als sie nach links in die Unterste-Wilms-Straße abbiegen wollte, kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Citroen eines 23-Jährigen aus Dortmund. Den leicht verletzten Autofahrer brachte ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Insbesondere geht es um die Frage, ob der Autofahrer der Fahrerin des Busses mittels "Lichthupe" signalisiert hatte, vor ihm abbiegen zu können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Körne unter 0231-132-3321 entgegen.

