POL-DO: Betrunkener Mann greift Polizisten an

Dortmund (ots)

Mit massiver Gewalt - darunter ein Tritt in das Gesicht eines Polizisten - widersetzte sich ein 22-jähriger Mann am Samstag (20.02.2021) in der Haydnstraße in Dortmund seiner Festnahme. Die Polizei setzte ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein, um den Mann fixieren zu können.

Um 8.43 Uhr informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei über eine fremde Person in ihrem Hausflur. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlief dieser Mann in dem Flur. Er wurde wach und reagierte sofort aggressiv auf die Polizei. Das Haus verlassen wollte er nicht.

Der augenscheinlich alkoholisierte Mann beleidigte die Polizisten, schlug um sich und reagierte auf Ansprache nicht. Auch die Androhung des DEIG, das kurzzeitig Strompimpulse abgibt, beruhigte ihn nicht. Mit Faustschlägen und einem Fußtritt verletzte er zwei Polizeibeamte.

Nach Einsatz des Gerätes zur Vermeidung weiterer Gewalttaten konnte der 22-Jährige fixiert und nach medizinischer Behandlung zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden.

Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Dortmund. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Widerstands und des tätlichen Angriffs gegen ihn.

Die verletzten Einsatzkräfte konnten ihren Dienst nach ärztlicher Behandlung fortsetzen.

