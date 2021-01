Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leichtverletzter Radfahrer

DörrenbachDörrenbach (ots)

Glück hatte am 02.01.21,gegen 11.55 Uhr ein 37-jähriger Radfahrer. Er befuhr die Umgehungsstraße von Bad Bergzabern (B 38), aus Richtung Dörrenbach kommend und wollte nach links in Richtung Bad Bergzabern abbiegen. Hierbei übersah ihn eine 84-jährige PKW Fahrerin, die nach links abbiegen wollte und stieß mit ihm zusammen, so dass dieser vom Rad fiel. Der Radfahrer zog sich nur leichte Prellungen zu, das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Am PKW entstand Schaden von rund 2000EUR

