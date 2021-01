Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Bild-Infos

Download

EdesheimEdesheim (ots)

Am 02.01.2021 gegen 14:15 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw die Ludwigstraße in Richtung Hainfeld, als ihr ein großer, silberner Van entgegenkam. Da die Dame die Engstelle auf ihrer Seite hatte, wich sie nach rechts aus, um dem Van Platz zu machen. Dieser touchierte das Fahrzeug der Dame im Vorbeifahren jedoch trotzdem. Nach der Kollision setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort, obwohl er den Zusammenstoß bemerkt haben muss. Der Sachschaden am Pkw der Geschädigten beläuft sich auf ca. 1500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell