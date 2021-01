Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Gefährdung durch betrunkene Autofahrerin

Bellheim / GermersheimBellheim / Germersheim (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein von Bellheim nach Germersheim Schlangenlinien fahrender weißer Peugeot 207 gemeldet. Während der Fahrt geriet die Peugeot-Fahrerin an der Kreuzung Am Weidensatz / In der Fellach in Bellheim beim Abbiegevorgang auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die 55-jährige Halterin und Fahrerin des Peugeot konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der ersten Ansprache konnten die Polizeibeamten trotz Einhaltung des Sicherheitsabstands deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte das "gute Näschen" der Polizeibeamten und zeigte einen Wert von 3,28 Promille. Der 55-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde gegen die Peugeot-Fahrerin ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Fahrer des gefährdeten Fahrzeugs, weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die Hinweise zu der Straßenverkehrsgefährdung geben können, mögen sich bitte telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim melden.

