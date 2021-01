Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei Silvesterfeier Schwägerin gewürgt

MaikammerMaikammer (ots)

Im Rahmen einer familiären Silvesterfeier kam es in der vergangenen Nacht zu einer Körperverletzung. Im Rahmen der Feier kam es aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums eines 41-Jährigen aus dem Raum Speyer zum Streit. In dessen Verlauf würgte der Mann seine 25-Jährige Schwägerin. Anschließend schlug er seinen Kopf mehrfach gegen die Wand, sodass er durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen und zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Ein Atemalkoholtest beim 41-Jährigen ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die Schwägerin wurde leicht verletzt, musste aber nicht behandelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

