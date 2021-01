Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Außenspiegel beschädigt

Bild-Infos

Download

EdenkobenEdenkoben (ots)

In der Silvesternacht zw. 01:00 Uhr und 02:00 Uhr wurden in der Blücherstraße in Edenkoben Außenspiegel mehrerer geparkter Fahrzeuge beschädigt. Zeugenaussagen beschrieben den Täter wie folgt: männlich, ca. 1,80 Meter groß, stämmig, schwarze Jacke und südosteuropäisches Erscheinungsbild. Der Täter soll zudem alkoholisiert gewesen sein. Anschließend flüchtete er über die Edesheimer Straße in Richtung der K31. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Dennis Sturm



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell