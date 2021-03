Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Dortmunder Süden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0306

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (21.3.) gegen 14.05 Uhr im Bereich Zillestraße/Galoppstraße sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 86-jähriger Dortmunder mit seinem Mercedes auf der Zillestraße in Richtung Westen unterwegs. Als er nach links in die Galoppstraße abbiegen wollte, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Skoda eines 30-Jährigen aus Hagen. Der Mann fuhr auf der Zillestraße in Richtung Osten.

Bei dem Unfall erlitt der 86-Jährige schwere Verletzungen. Ebenso ein siebenjähriger Junge aus Hagen, der mit im Skoda saß. Rettungswagen brachten beide zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell