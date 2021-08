Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Brand einer Scheune - bisher keine Hinweise auf Brandstiftung ++ Hoher Sachschaden nach Geldbörsendiebstahl ++ Trickdiebe stehlen Geldbörse ++ Scheibe an geparktem Pkw eingeschlagen ++

Landkreis Verden (ots)

Nach Brand einer Scheune - bisher keine Hinweise auf Brandstiftung

Riede/Schlieme. Bei einem Brand am Montagmittag in der Straße Schlieme wurde eine Scheune auf einem Grundstück mit mehreren Wohnhäusern vollkommen zerstört (wir berichteten). Die Polizei Achim hatte umgehend die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen, um die Ursache des Feuers zu ergründen. Hinweise auf eine Brandstiftung konnten die Beamten bisher nicht erlangen. In Betracht kommt nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt als Ursache des Feuers. Aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung konnte die Brandursache jedoch nicht eindeutig bestimmt werden.

Hoher Sachschaden nach Geldbörsendiebstahl

Langwedel/Daverden. Nach einem Diebstahl eines Portemonnaies aus der Handtasche einer 85-Jährigen, richteten Täter einen vierstelligen Sachschaden an. Nach ersten Informationen dürften Diebe die Geldbörse aus der Handtasche der Dame gestohlen, als sie am Mittwochmittag in einem Supermarkt in der Hauptstraße einkaufte. Ersten Ermittlungen zufolge, tätigten die Täter/-innen anschließend unter anderem in Landgwedel-Etelsen und Achim-Baden mehrere Einkäufe und Abhebungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Diebstahl in einem Supermarkt in Daverden geben können oder andere verdächtige Beobachtungen während eines Einkaufs in den Ortschaften gemacht haben. Die Beamten/-innen der Polizei Verden nehmen die Hinweise unter 04231/8060 entgegen.

Trickdiebe stehlen Geldbörse - Polizei sucht Zeugen

Ottersberg. Die Polizei Ottersberg sucht zwei bislang unbekannte Trickdiebe, die eine 82-Jährige am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz einer Bank in der Großen Straße bestahlen. Nach ersten Erkenntnissen kam die Dame aus der Bank und legte ihre Handtasche mit Bargeld und Geldbörse auf dem Beifahrersitz ab. Als sie auf der Fahrerseite in ihren Pkw eingestiegen war, klopfte demnach ein unbekannter Mann an die Fensterscheibe, um auf einen vermeintlichen Schaden an einem der Reifen aufmerksam zu machen und ging. Nachdem die Dame selbst feststellte, dass ihre Reifen in Ordnung waren, hatte vermutlich ein zweiter Täter unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen und flüchtete unbemerkt. Der Mann, der sie zuvor angesprochen hatte, verließ den Parkplatz in Richtung des Kreisels an der Großen Straße und wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 160 cm groß, etwa 45 Jahre alt und dick sein. Er hatte gebräunte Haut und trug dunkle Haare sowie ein blaues Hemd. Mögliche Zeugen, die den Mann gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei gebeten.

Scheibe an geparktem Pkw eingeschlagen

Verden. Ein bislang unbekannter Täter stahl am Donnerstag zwischen dem Vormittag und dem Nachmittag eine Sporttasche mit einer Geldbörse aus einem Mazda, der im Parkhaus in der Brückstraße abgestellt war. Zuvor hatte der Täter eine Scheibe an dem Mazda eingeschlagen. Mit der Beute konnte der Dieb unerkannt flüchten. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

