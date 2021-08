Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: Skoda aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag hat ein Autoknacker auf dem Parkplatz einer Getränkehandlung in der Sersheimer Straße an einem dort abgestellten Skoda die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und aus dem Auto ein Laptop im Wert von etwa 400 Euro entwendet. Das Laptop warf er anschließend durch eine Scheibe des Führerhauses eines gegenüber abgestellten Gabelstaplers und richtete dabei etwa 500 Euro Sachschaden an. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, entgegen.

