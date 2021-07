Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ausgehobener Gullideckel und zwei beschädigte PKW

Waldrach (ots)

In der Nacht von Samstag, den 24.07.2021, auf Sonntag, den 25.07.2021, kam es in Waldrach zu mehreren Straftaten. Zunächst lösten ein oder mehrere unbekannte Täter die Handbremse eines unverschlossenen PKWs, woraufhin dieser gegen eine nahe gelegene Hauswand rollte. An dem PKW und der Hauswand entstand Sachschaden. Kurz darauf konnte durch die Streife in Tatortnähe noch ein weiterer leicht beschädigter PKW sowie ein ausgehobener Gullideckel festgestellt werden. Es wurden eine Anzeige wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-10 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

