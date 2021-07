Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall in der Layenstraße

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Freitag, 23.07.2021, auf Samstag, 24.07.2021, ereignete sich gegen ca. 02:00 Uhr in der Layenstraße ein Verkehrsunfall. Der PKW-Fahrer kam, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin er mit einer dortigen Betonmauer und einem Zaun kollidierte und anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn geprallt ist. Hierbei wurden der Fahrer sowie die beiden weiteren Insassen des PKW, teils schwer, verletzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben oder sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

