Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht, Globus Handelshof, Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021, wurde ein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Globus-Filiale in Idar-Oberstein durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen roten PKW der Marke Audi. Der Täter touchierte ein auf dem Parkplatz ausparkendes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug ist geringer Sachschaden entstanden.

