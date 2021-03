Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen: Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 27.02.2021, auf Sonntag, 28.02.2021, versuchten unbekannte Täter in Bad Arolsen in der Bahnhofstraße in ein Mehrparteienhaus einzubrechen. Das Haus ist zurzeit unbewohnt und wird umgebaut. Die Täter hatten versucht die alte Holzeingangstür aufzuhebeln, was nicht gelang. Sie könnten bei der Tatausführung aber auch gestört worden sein. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell