Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Estorf/Leeseringen - Einbrecher entwenden Bürozubehör

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangenen Freitagmorgen, den 09.04.2021, zwischen ca. 01.00 Uhr und 02.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude eines Lohnunternehmens in der Bruchstraße in Leeseringen ein. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen drückten die Täter zunächst einen Maschendrahtzaun herunter und betraten so das umzäunte Gelände. Am Vordereingang beschädigten und entwendeten sie einen Bewegungsmelder. Über einen Zugang an der rückwärtigen Gebäudeseite gelangten sie anschließend in das Gebäude, in dem sie wiederum zwei Holztüren zu Büroräumen auftraten und diese durchsuchten. Nachdem sie sich diverses Bürozubehör aneigneten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeikommissariat Stolzenau unter (05761) 92060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell