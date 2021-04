Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch

Bad Eilsen (ots)

(ma)

In das alte Badehotel an der Bahnhofstraße in Bad Eilsen sind über das vergangene Wochenende Personen gewaltsam eingedrungen.

Derzeit wird das Objekt umfangreich umgebaut und saniert.

Der Baustellenleiter bemerkte am Montag gg. 07.30 Uhr, dass mehrere Zugangs-und Verbindungstüren des Gebäudes aufgebrochen wurden.

Bislang ist lediglich der Diebstahl eines fehlenden W-LAN Routers festgestellt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell